振興三倍券數位券第二波加碼有譜！三倍券開放預購、綁定，2日突破307萬人，其中紙本券預約超過七成。由於各大銀行綁定信用卡加碼優惠首日瞬間搶光，消費者殷切期盼再加碼，經濟部2日主動聯繫數位券50餘家業者，洽詢第二波加碼優惠，部分銀行業者已在規劃，包含加碼優惠增加名額、推出新優惠措施。

經濟部官員強調，第二波加碼優惠涉及業者經費問題，部分數位券業者已在評估，一旦確定就會在三倍券官網公布。

經濟部次長林全能則表示，民眾反應非常熱烈，中小企業處2日已一一以電話，和公民營銀行、電子票證與行動支付業者主動聯繫，若有必要本周內就會邀集業者討論，鼓勵業者主動加碼新優惠，提升數位券綁定動能。林全能說，各家業者有行銷布局方法，「大家不要以為第一波（優惠）用完就沒有」。

對公股銀與郵局是否率先加碼推出第二波優惠，林全能說，官股銀行推出的台灣PAY是很重要的行動支付工具，台灣PAY與郵局簽帳卡能否再加碼，會積極和公股銀行、財政部討論。

經濟部中小企業處長何晉滄表示，這幾天業者確實看到民眾熱烈綁定數位三倍券，已規劃陸續加碼，但每次加碼，都運用業者自己的行銷額度，須請示企業高層才能最後決定，數位三倍券綁定時間較紙本券預約更長，業者還有時間做下一波加碼優惠規劃。

紙本券預定印製1,200萬份，但從目前來看，紙本券反映較熱烈，是否加印，行政院發言人丁怡銘表示，紙本券限制七天內預購，本來就會有較高搶購熱潮，加上四大超商預購方便，利用率較高，政府「樂觀其成」，還有時間可以綁定數位券，將再觀察是否需加印紙本券。經濟部7月6日起提供日日抽或周周抽，兩波加碼抽25台Gogoro電動機車，吸引民眾綁定數位券。經濟部統計，截至昨天下午10時有307萬2,309人完成振興三倍券預購及綁定，其中紙本預購215萬5,354人，占70.2％，數位綁定91萬6,955人，占29.8％，數位綁定已降至不到3成。

此外，數位政委唐鳳昨透過臉書表示，3,000元三倍券將用來購買慢飛兒庇護工場包裝的社創商品禮盒，數位券滿額回饋的2,000元則將透過捐贈碼捐給公益團體。

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(中時電子報)