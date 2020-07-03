大陸5G基礎建設及WiFi 6滲透率提升，砷化鎵代工廠-宏捷科(8086)6月合併營收攀高至2.84億元，月增1.79%，年增66.26%，再創105年1月以來新高，隨著各大手機品牌廠5G新款手機將於下半年陸續上市，宏捷科亦加速5G產品送樣，希望下半年能通過認證並於年底小量出貨，為業績增添新動能。

今年對大陸智慧型手機品牌廠可說是歹年冬，新冠肺炎、美國華為新禁令及中印邊境衝突等利空不斷，讓今年上半年大陸手機品牌廠銷售冷颼颼，各大手機品牌廠均放眼下半年5G手機，全力衝刺希望能拉高今年銷售，宏捷科在站穩4G手機PA領域後，也積極開發5G手機PA產品，公司計畫下半年送樣手機品牌廠，如果順利於下半年通過認證，今年底有機會小量出貨。

受惠於WiFi 6需求強勁，宏捷科6月合併營收攀升至2.84億元，月增1.79%，年增66.26%，再創53個月新高，累計第2季合併營收為8.39億元，季增3.2%，累計前6月合併營收16.53億元，年成長117.42%。

由於中印邊境導致印度抵制大陸手機及產品，而印度又是大陸智慧型手機銷售重要市場，讓已銷售不佳的大陸智慧手機雪上加霜，宏捷科亦因此謹慎看待第3季手機市況。

儘管手機市況不佳，宏捷科跟穩懋(3105)一樣擴產計畫不變，目前宏捷科月產能約11000片到12000片，在新廠加入量產後，預期年底月產能可達15000片，未來將依客戶需求逐季增加產能。

(時報資訊)