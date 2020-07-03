瑞幸今年4月初爆出財務造假醜聞，周一（29日）於那斯達克停牌，7月2日召開董事會，對現任董座陸正耀提出罷免，但最後投票未通過，陸正耀將續任董事長。

瑞幸咖啡發表聲明指出，因免去陸正耀董事長職位的建議未獲得其他與會董事不少於2/3的贊成票，因此他將繼續擔任該公司董事及董事長。

瑞幸咖啡1日發布公告指出，內部調查已經基本完成。據透露該公司特別委員會發現，偽造交易始於2019年4月，公司在2019年淨收入被誇大了約21.2億元（人民幣，下同）。其中，2019年第2季虛增收入2.5億元；第3季虛增7億元；第4季虛增11.7億元。

同時，特別委員會還發現，瑞幸在2019年虛增成本費用13.4億元，在第2季至第4季度分別虛增成本費用1.5億元、5.2億元和6.7億元。

據《上海證券報》報導，特別委員會表示，迄今發現的證據表明，公司前CEO錢治亞、前COO劉劍和向他們匯報的某些員工參與捏造交易，支持偽造交易的資金通過一些管道流入公司。因此瑞幸咖啡董事會解雇了錢治亞和劉劍。

(中時電子報)