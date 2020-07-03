台南市青草國小小朋友到星光果園免費體驗採果。（劉秀芬攝）

王世杰（右）講解採果方法。（劉秀芬攝）

台南玉井區有座星光果園，是台南大學附小退休教師王世杰家祖傳芒果園，開放學校、社團免費採果，許多小朋友都曾在此「大自然教室」度過快樂的學習時光，每年更邀民眾認養「幸福芒果」，寄送到育幼院與教養院，但因王世杰腳傷無力再經營，星光果園的幸福芒果可能成為絕響。

王世杰家果園就在玉井層林山坡旁，原本種雜糧、水稻，他自小就要下田幫父親忙，自從玉井開始種芒果後，他家也改種芒果，父親半夜要載芒果去玉井市場銷售時，他在果園道路兩旁點蠟燭照明，漆黑夜裡如同星光，因此取名為星光果園。

王世杰師專畢業後從事教職，利用假日帶著學生到果園戶外教學，上食農教育，果園裡的步道、秋千、平台、溜滑梯，池塘上的繩索，都是學生一起規畫設計出來的。

王世杰說，他退休後有兩個志向，一是推廣戶外教學，2017年他成立創藝力戶外教學聯盟，強調自主學習，現在已有70多個學校加入，有老師接棒，教育部戶外教育主辦單位也認同他的理念，改變戶外教學審核方式，這個願望已經達成。

王世杰第二個志向是，成立基金會，幫弱勢農夫賣農產。多年前，他曾參與雲林縣古坑鄉華南國小「橘子紅了，你我的心都熱了」義賣活動；有一年玉井芭樂價跌，他號召親朋好友、學校師生買上萬斤幫果農度過難關，他深感弱勢農民無管道、無能力銷售農產，曾找慈善機構討論此構想卻無人響應。

王世杰的星光果園，除了讓學校、志工、弱勢團體免費採果，他還發起幸福芒果計畫，請社會大眾認購芒果，由他出郵資，每年都寄送上萬斤的幸福芒果給育幼院、教養院、家扶中心、獨居老人。

王世杰說，他已經退休7年，推廣戶外教學願望已經有人接棒，還有成立基金會願望，可能也無法達成。原本是他推廣戶外教學經費來的星光果園，面積有近4公頃，他因膝蓋受傷，無力再耕作，如果沒有基金會或機關團體認同他的理念，接收經營，星光果園及幸福芒果，今年將是最後一年為大家服務。

(中時 )