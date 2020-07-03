新冠肺炎（COVID-19）疫情自年初爆發以來，已造成全球超過1000萬人確診，逾50萬人死亡，病毒來源可能來自「蝙蝠」，不料，網路卻有人po出民眾「生吞活蝙蝠」畫面，1名工人抓到1隻年幼蝙蝠，在手中展示後，就將蝙蝠放進嘴巴裡咀嚼吞下去，還配一口啤酒，網友在「爆料公社」看到畫面驚呼：「你醉了嗎？」。

影片中，1名穿綠色上衣的工人，在烈日下捕捉到1隻年幼蝙蝠，用客語說：「有看到嗎？蝙蝠！」，下一秒竟然直接將小蝙蝠塞進口中咀嚼，小蝙蝠被咬痛雙腳不斷抽搐，綠衣工人最後將整隻蝙蝠吞進肚子裡，還配了一口啤酒，最後用台語大讚：「甘甜美麗」。

工人把蝙蝠活吞下肚後，一旁友人還大讚「甘甜美味」。（圖／翻攝自爆料公社）

由於新冠肺炎病毒可能來自蝙蝠，台灣綠衣工人這段「生吞活蝙蝠」影片立即遭到網友撻伐，有網友懷疑男子喝醉了才會做出這樣，還有人痛批「野蠻人」、「有沒有想過病毒是怎麼傳染的」。

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(中時電子報)