美國幾所大學足球隊爆發大規模新冠肺炎感染，克萊門森老虎隊多達37位隊員染病，電台主持人Boomer Esiason幾乎要懷疑他們是故意被傳染了。「我不是在指控誰，我只是覺得這很怪，他們是想要藉此獲得免疫力嗎？」

一般認為染病痊癒的患者擁有抗體，但對於新冠病毒還有很多未知的部分，不能確定這樣一定能免疫。英國疫情爆發之初就有「群體免疫」的理論，讓多數人染病以遏止更大的擴散。

Boomer Esiason說：「這些球員可以選擇在球季前生病，以免在球季中被隔離，我覺得有幾個學校傳回來的染病數字不像是巧合。」他認為球隊會不擇手段讓主力球員留在球季中，路易斯安那州大已有30人中鏢。

美媒CBS引述一位電腦科學教授Sheldon Jacobson的說法，他根據現有數據計算，30至50%的大學美式足球員(一級NCAA總數1.3萬人)會被傳染，3到7人會死亡。「我保證這樣有人會死。」以美國疾管中心的統計，18至22歲的有症狀新冠患者，死亡率為千分之一，不值得冒險。

(中時電子報)