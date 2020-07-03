台大公衛學者建議台灣可以採取冰島模式解封，只要入境的時候篩檢陰性就可以放行，而中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，目前台灣策略對於邊境還是要很謹慎，只靠PCR在機場的檢驗無法確保安全，另外，他也說，以台灣有症狀的340名境外移入確診者來說，發病前2日可篩檢出病例，但有35%個案在入境2天後才發病，無法在入境篩檢時被找出，所以才會有所謂的居家檢疫14天。對此，資深媒體人趙少康直言，「這邏輯不對」。

陳時中表示，冰島很長一段時間國內案例非常零星，但開始放行後，造成有遺漏，形成社區有感染，確診30例。如果這樣子在機場直接就採了、全篩，但仍然有35%的個案是查不出來，換句話說這些人就會往外跑，所以要確保這些人都會被查出來，才會有所謂的居家檢疫14天。

趙少康昨(2日)在「少康戰情室」節目中提到，「我覺得這邏輯不對，第一，能找到65%也好，至少只有35%跑掉了，否則你就永遠不要開放；第二，機場普篩也沒有說一定要跟居家隔離只能二選一，其實並沒有這樣，也許可以把14天縮短一點等等」。

趙少康認為，總是有一個折衷的辦法，「那其他國家都是笨蛋，只有我們聰明，好像也不是這樣，那你沒有病死，那就餓死了，因為已經有很多行業都受到很大影響，像是觀光產業。」

(中時電子報)