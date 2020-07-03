私密處出現異常白帶、褲底常濕濕黏黏，除了是因為細菌或黴菌感染，從中醫角度來說，白帶其實也反映出五臟六腑的狀態。中醫分析4種異常白帶體質，快來看看你是哪一型。

女性私密處每天都會出現的白帶，主要是由陰道內膜、子宮頸、子宮內膜的分泌物構成，這些看似微不足道的分泌物，其實具有抗菌、預防生殖泌尿道感染及潤滑的功能。

一般女性的白帶應呈現蛋清狀、顏色透明或微白，不會有任何味道。正常的白帶分泌量與女性荷爾蒙息息相關，平均每天會有少量2～5ml的分泌物，若處於排卵期、月經前、妊娠期，受體內雌激素上升影響，白帶量通常會增加、較黏稠，屬於正常生理性的改變。

但若在其他時間，陰道分泌物突然多到需要使用護墊、外型呈現豆腐渣狀，或是出現異常顏色如黃綠色，私密處甚至會發癢、散發異味，就有可能是遭到細菌或黴菌感染，屬於病理性的白帶；若出現褐色、紅色分泌物，則有可能是癌症的警訊，都必須儘快就醫治療。

愛吃甜食、生冷食物 體內濕氣重易有白帶

不過，有些女性白帶量多，並不是因為細菌或黴菌感染，而是體內「臟腑失調」導致。「從中醫角度來說，這些白帶量多的女性，多是因為臟器失調，造成濕氣過重，產生過多白帶，」彰化秀傳紀念醫院中醫部部主任呂友文指出。

體內濕氣重的女性，平時通常愛喝冷飲、吃冰品，常吃沙拉、奇異果、火龍果等生冷食物或甜食，抑或是因為老化、重病等因素，導致脾腎功能弱化、代謝功能變差。「當脾、腎臟功能失調，過多濕氣無法正常代謝排出，只好下注到陰部，造成大量白帶，這類女性常感覺褲底濕濕黏黏的，有不舒服感，」中國醫藥大學附設醫院中醫婦科主治醫師沈俐伶進一步解釋。

分泌物反映體內臟腑狀態 從改變飲食、生活型態下手

女性私密處的分泌物不僅能反映體內臟腑狀態，若分泌物多又長期不重視清潔衛生，很容易遭細菌、黴菌感染。醫師提醒，長期反覆感染可能造成陰道、子宮頸、骨盆腔發炎，影響範圍不容小覷。從中醫角度來說，白帶屬於「水濕」症，可分為以下4種類型，大多可藉由調整體質來改善：

類型1／脾虛型

白帶型態：白帶量多、透明或白色、味道不明顯

全身症狀：腸胃功能差、食慾差、容易拉肚子或便秘、精神不濟

脾虛型女性通常愛吃冰品、冷飲及生冷食物，造成脾胃功能的傷損，以致體內水濕無法正常代謝，濕氣下注導致白帶量多。建議這類型的女性，除了少吃冰飲及生冷食物，還可吃點四神湯健脾益氣、去水濕。

類型2／腎陽虛型

白帶型態：白帶多、透明或白色、味道不明顯

中醫建議腎陽虛的女性一定要忌吃冰及生冷食物，並配合溫陽中藥調理。(圖／pixabay)

全身症狀：時常腰痠、臉色蒼白、頻尿、怕冷、容易疲勞 腎陽虛型的女性體內寒氣重，只要一吃到偏寒性的食物，如白蘿蔔、大白菜、瓜類等，白帶症狀就會加重。建議腎陽虛的女性一定要忌吃冰及生冷食物，並配合溫陽中藥調理。

類型3／腎陰虛型

白帶型態：白帶量過少、陰道乾澀

全身症狀：潮熱、盜汗、失眠、多夢、口乾舌燥

腎陰虛型的白帶常出現在經常熬夜、喜歡吃燒烤、炸物、辛辣食物的年輕人，或是更年期婦女身上。這類體質的人由於體內津液不夠，分泌物相對較少，當私密處的潤滑度不夠，再加上陰道抗菌的恆酸性值改變，就容易誘發私密處感染。

建議這類型的女性，除了少吃冰冷食物之外，可多吃滋陰潤燥的食材，如黑白木耳、山藥、枸杞等。

類型4／濕熱型

白帶型態：白帶量多、質地黏稠、呈黃綠色或白色豆腐渣狀，私密處常有灼熱或搔癢感且伴隨腥臭味

全身症狀：可能合併陰道炎、子宮頸炎、骨盆腔炎，表現出下腹悶痛、抽痛或是腰骶痠痛的症狀

這類型女性通常長期壓力大、情緒不佳，造成肝氣內鬱、日久化熱，若與體內濕氣相合，容易產生濕熱體質形成濕熱型白帶，出現白帶質地黏稠、顏色偏黃或綠、有異味等明顯的感染症狀。建議這類型的女性平時要規律運動、調節壓力，少吃重口味食物。

》5叮嚀，甩開惱人白帶

了解自己屬於哪種類型的白帶問題後，除了從飲食著手調理外，也要從日常作息改善，才能減少感染的風險。

1.少吃甜食：精緻甜品通常含過多的糖份，吃多了容易影響脾胃運作，加重白帶症狀。

2.避免使用護墊：使用護墊會讓私密處於悶熱、不透氣狀態，成為細菌溫床，容易引發感染。若白帶過多已造成生活困擾，建議平時可以多帶一件棉質內褲更換。

3. 避免過度灌洗陰道：清洗私密處時使用清水沖洗即可，建議一天不要清潔超過2次，過度沖洗反而會破壞陰道的pH值，使具有保護作用的分泌物流失，容易造成致病菌感染。

4.避免久坐、穿緊身衣褲：上班族長時間坐著不動，骨盆腔血液循環不好，若再穿著緊身衣褲，私密處長時間處於悶熱狀態，容易增加私密處感染的機率。建議平時穿著透氣的寬鬆、棉質衣物，也要記得每周適度運動，促進身體血液循環。

5.養成良好衛生習慣：衛生棉裡的經血因悶在私密處，長時間下來容易滋生細菌，因此月經期間即使經血量不多，也要勤換衛生棉。此外，還要注意每次性行為前後的清潔衛生，以免致病菌趁虛而入。

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(中時電子報)