因應8支沒有參加復賽球隊可能面臨將近8個月的球季空窗期，根據《ESPN》記者麥克穆蘭3日爆料，聯盟接近批准在芝加哥的Wintrust球館，替這8隊建立第2隔離賽區，藉時將先舉辦迷你訓練營，隨後進行對抗賽，目標將於今年9月進行。

包含騎士、黃蜂、勇士、灰狼、公牛、活塞與老鷹等7支沒參加奧蘭多復賽的球隊代表，參加今天與聯盟官員的視訊會議，尼克則因要跟總教練人選面試選擇缺席，會中聯盟官員要求，假如續採隔離賽區模式，各隊必須派出自己球員出賽。

「米雪兒(球員工會執行總裁)已經明確表示，第二賽區採取跟奧蘭多一樣的隔離規範，」一名球隊代表表示，「席爾佛(NBA總裁)會同意的，我理解他們的觀點，但我們對於無法放鬆一些限制感到沮喪，否則我們可在自己訓練館內練球。」

預計這個第2賽區進行大約兩周的訓練營，然後各隊各打4場對抗賽，就跟參加復賽的球員一樣，前往第2賽區接受隔離訓練的球員，必須是自願的選擇，騎士前鋒小蘭斯不禁發推嘲諷，「有誰準備好要看騎士VS勇士第5季了，哈哈！」

(中時 )