全家最強「小金雞」愈來愈強大！全家2日宣布，會員APP跨店寄杯機制正式更名為「隨買跨店取」，並宣示年度最新目標，由於民眾寄杯習慣逐漸養成，加上龐大的會員基礎，去年「隨買跨店取」已成功創造20億業績，全家估計在現有超過1,200萬名會員的助攻下，今年業績可望年增五成、挑戰30億元大關！

「隨買跨店取」原名「商品預售」，只是全家會員APP的其中一項功能，卻堪稱近年來全家操作最成功的數位服務，也是外界認為全家得以大幅拉近跟龍頭7-ELEVEN差距的成功關鍵之一，尤其是在咖啡品牌力、好感度、黏著度的提升都有顯著成效，並帶動7-ELEVEN在今年2月跟進推出名為「行動隨時取」的APP跨店寄杯服務。

全家「隨買跨店取」之所以受歡迎，主要是以過去超商沒有的新零售模式，主打團購優惠、分次取貨、跨店兌換、轉贈分享四大特色，可透過APP一次大量購買享優惠，並依個人需求分次到不同的店舖取貨，還能透過APP轉贈給親友，成為社交工具之一。

全家最新統計就發現，消費者每月互相轉贈的筆數超過50萬筆，可見「隨買跨店取」已成為人際互動的新方式。

基於上述特色，全家「隨買跨店取」自2017年7月推出以來，業績快速成長，2018年平均單月可創造1億元，2019年3月開通My FamiPay線上支付後，滿足顧客24小時隨時隨地購買的便利性，全年業績一舉衝高至20億元，平均單月1.67億元。據全家統計，今年上半年「隨買跨店取」業績再年增四成，以此換算，平均單月業績已超過2.3億元，持續向上成長。

事實上，「隨買跨店取」最初是為解決顧客到店購買咖啡時，透過紙本「小白單」寄杯容易遺失的「痛點」，後來進一步延伸至其他商品，包括衛生紙、鮮奶、茶葉蛋、飲料、冰品、鮮食、零食等，可操作品項愈來愈多。其中，仍以杯裝飲品（Let’s cafe、私品茶、酷繽沙）占比最高，比重將近八成。

為持續推廣「隨買跨店取」服務，全家表示，即日起至7月14日推出感謝祭活動，每天都有不同的商品優惠，有單品咖啡、霜淇淋、鬆餅、雞胸肉、衛生紙等37項商品，還有機會抽到全家10萬元禮物卡，以及近來超夯的任天堂Switch主機跟健身環大冒險同捆組等，購買次數越多、中獎機率越高。

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(中時電子報)