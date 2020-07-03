受惠於鐵道工程及醫療需求增溫，電源供應器廠-博大(8109)第3季營運可望維持水準，博大預估，下半年業績可望比上半年好，儘管受新冠肺炎疫情影響，前5月獲利較去年同期衰退，公司將努力在下半年追業績，希望全年業績與去年相當。

博大產品主要應用在工業、太陽能、鐵道工程及醫療等立基型市場，近幾年歐洲及大陸積極推動高速鐵路等基礎建設，讓深耕鐵道工程的博大受惠，成為公司業績成長重要推手。

目前博大鐵道工程產品以車箱內電源產品為主，包括：螢幕、門及車箱照明控管、通訊系統、剎車系統等，公司站穩大陸鐵道工程系統後，也將目標轉向歐洲鐵道工程，全球市佔率逐步拉升中。

新冠肺炎疫情自今年1月中爆發，先大陸後歐美，各國封城封國，讓基礎建設停擺，博大營運也受到衝擊，今年前5月營業毛利2億1019萬8000元，稅前盈餘為1億4601萬5000元，年衰退46.32%，每股稅前盈餘為2.03元；不過隨著新冠肺炎疫情趨緩，大陸積極推動基礎建設及歐洲各國陸續解封，鐵道工程訂單回流，加上醫療相關訂單穩定，讓博大6月合併營收回升到1.16億元，年成長4.67%，累計前6月合併營收為5.59億元，年減15.05%。

博大表示，7月及8月訂單看起來還OK，第3季業績可望維持第2季水準，下半年業績可望比上半年好，公司將努力讓全年業績與去年相當。

(時報資訊)