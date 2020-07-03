隨著行動支付及點數經濟的日趨普及，中華電(2412)Hami Pay宣布，與悠遊卡公司及中國信託商業銀行共同合作，推出支援綁定悠遊聯名卡功能，提供客戶更全面且便利的行動支付服務，串連生活消費中的多元應用場景，實現智慧行動生活。

中華電Hami Pay為全台首家整合電子票證、信用卡、票證聯名卡、掃碼支付、智慧繳費、雲端發票及Hami Point等功能的行動支付，一機在手完美取代現金及實體卡片，勢將成為民眾邁向智慧生活的最佳支付工具。

中華電持續拓展行動支付服務內容，Hami Pay自7月起新增支援綁定悠遊聯名卡功能，其核心優勢為「全台大眾交通工具感應隨行」及「自動加值服務」。有別於其他電子支付工具，Hami Pay綁定悠遊聯名卡後可廣泛使用於全台大眾運輸工具，手機無需解鎖就能華麗進站、展開便利的悠遊體驗，還能自動加值，再也不用擔心進站時餘額不足的情況發生。

中華電指出，為節省忙碌現代人的時間，Hami Pay提供智慧繳費的便利服務，不用再拿著紙本帳單出門繳錢，使用Hami Pay輸入帳單銷帳編號，即可線上完成繳納電信費、健保費、e-Tag儲值及停車費等各項生活帳單。7月更針對汽燃費提供加碼活動，凡使用Hami Pay智慧繳費繳納「自用車及機車汽車燃料使用費」可獲得限量Hami Point 30點回饋，另外還有機會將Hami Point一萬點帶回家。

此外，中華電表示，即日起至9月底，凡使用Hami Pay綁定中國信託悠遊聯名卡，於活動期間完成指定消費，可享Hami Point三重優惠大放送。

(時報資訊)