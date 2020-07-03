高雄市長補選近期2份民調顯示，國民黨高雄市長參選人李眉蓁和民進黨參選人陳其邁存在一段差距，李眉蓁首度在臉書表示，近期有朋友送她一組數字密碼，可以喚醒很多人記憶，找回許多選民。

據《台灣指標民調》1日公布高雄市長補選民調，結果發現有54.6%市民會支持民進黨陳其邁，14.4%支持國民黨李眉蓁，4.0%支持吳益政，13.3%投廢票／不投票、13%市民則未明確回答。

而《TVBS》2日公布的高雄最新民調結果也顯示，有54%市民支持民進黨陳其邁，22%支持國民黨李眉蓁，5%支持民眾黨吳益政，而有19%未表態。

對於艱辛的選情，李眉蓁先前指出，目前民調中還有不少選民尚未表態，許多年輕人對國民黨感到失望，相信他們還沒做出最後的決定，目前距離選舉還有40多天，相信自己一定可以把年輕人找回來，為藍營找到年輕人的歸屬感。

李眉蓁今天凌晨也在臉書發文回應，「連續兩天有兩份市長民調出現，提醒我要加快腳步，飛奔衝刺」。並透露，「晚上有一位朋友，送我一組數字密碼，友人告訴我，這組數字密碼，可以幫妳喚醒很多人記憶，找回許多選民，就是20180119 vs 20200623」。

李眉蓁還說，「一開始我沒看懂，後來才知道支持者提醒我，陳其邁早在2018年1月19日就登記民進黨高雄市長黨內初選，我是2020年6月23日被國民黨徵召。差了兩年多，支持度差30幾%也不為過」。

李眉蓁強調，「我繼續努力，一天增加1%，就可以得到勝利！想到每天多1%，白天的疲憊就不見了」，並懇請各位選民，「每天幫我增加1%支持」。

(中時電子報)