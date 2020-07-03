串流音樂服務Spotify 宣布推出全新「Premium Duo」訂閱計畫，Spotify Premium Duo，於台灣及全球共 55 個市場中推出。

Premium Duo 專為住在同一家庭住址的兩個人而設計。每月月費NT$ 198 元，每位用戶可以在共享 Premium Duo 下擁有自己專屬的 Premium 帳戶，並且充分享受 Spotify Premium 服務的特點，包含無廣告、隨時收聽並造訪 Spotify 所有的列表（超過 5000 萬首曲目和超過 100 萬首 Podcast 節目）。

Premium Duo 的獨特之處在於，用戶可以獨家造訪 Duo Mix，一個僅供 Premium Duo 中的兩位訂戶使用、並定期更新的播放列表，讓用戶盡情發掘他們喜歡的音樂及 Podcast，並且一起分享。

Spotify 首席免費訂閱業務總監 AlexNorström 表示，「 Spotify Premium Duo是第一款專屬兩位用戶同住在一個屋簷下的方案，包括我們的音樂和 Podcast 列表，以及用戶喜歡的 Spotify Premium 中所有內容。憑藉兩個獨立的 Premium 帳戶，用戶既可以享受獨立收聽且不被打擾，並獲得所有個人化的播放列表和專為用戶量身打造的功能。我們很高興將這一個獨特的 Spotify Premium 計劃帶到全球更多市場。」

用戶只需要造訪 spotify.com/duo 網頁，按照指示操作即可加入 Premium Duo。兩個使用者須居住在同一個地址才符合資格，而未使用過 Premium 方案的新用戶在加入方案後，還有機會獲得首月免費使用 Premium Duo 的資格。除此之外，已是 Premium 的用戶可以直接透過帳戶設定功能轉移至 Premium Duo ，轉移後依然可保有原始帳戶中的設定，如保留已下載音樂、Podcast 以及推薦歌單。

(科技)