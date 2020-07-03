女兒是爸爸上輩子的情人，網友分享，去龍山寺求姻緣，遇到一對父女也來拜拜，結果爸爸一看是月老，竟光速拉走5歲女兒，並表示「這位爺爺不用拜！」讓不少網友笑翻直呼，因為這個爺爺會把你送給別人，爸爸會傷心，果然父愛都在行動中。

網友在Dcard上分享，和朋友去龍山寺拜拜，想求姻緣，結果拜到月老時，瞄到旁邊有位爸爸牽著約莫5、6歲的女兒也拜到這邊，眼看妹妹都雙手合十，彎腰鞠躬快拜下去了，爸爸卻將她光速拉走，並喊著「這位爺爺不用拜」！

原PO表示，和朋友在旁邊看到這個情景，真的覺得很有趣，看來那位爸爸會是女兒的「桃花殺手」啊！為了女兒的幸福著想，爸爸真是辛苦了，希望妹妹未來可以得到一段好姻緣。

貼文曝光後，引起網友討論，「笑死好可愛」、「這個爺爺會把妳送給別人，把拔會傷心（拉走）父愛都在行動中」、「小情人只能爸爸獨佔」、「爸爸腦中瞬間用了此生最高速的一次腦筋，就在那一瞬間看到女兒嫁人的畫面，不行不行~要斬掉」。

不過也有網友指出，「我小時候還是有拜欸，請月老幫斬爛桃花」、「從小拜月老到前陣子都是去斬桃花，結果後來才聽說斬桃花應該是求關公」、「小時候拜拜經過月老，長輩都說，月老不只求姻緣，也可以求好人緣」。

(中時電子報)