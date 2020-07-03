受到美國就業報告優於預期的激勵，美國四大指數2日全面走揚，台股3日開在11,857.9點，在台積電（2330）開在327元，大漲5元，帶動加權指數隨即上漲逾百點，指數直奔萬二關卡。

那斯達克指數再度刷新歷史收盤高，惟新冠肺炎新增確診病例持續增加、疫苗研發傳出延遲消息，令指數漲幅收斂。

道瓊工業平均指數7月2日上漲0.36％（92.39點）、收25,827.36點；周K線上漲3.25％。那斯達克指數上漲0.52％（53點）、收10,207.63點，刷新歷史收盤高；周K線上漲4.62％。費城半導體指數上漲1.35％（26.64點）、收1,993.61點，周K線上漲3.73％。

元富投顧指出，台股今年以來受疫情影響，外資累計賣超逾6000億元，但融資餘額不減反增，顯示內資抬頭，且從歷史經驗觀察，外資回頭買超台股機會高，可觀察權值股台積電、大立光、鴻海，短線外資對台股屬中性偏多操作。

從技術面來觀察，台股自6月12日跳空下跌以來，持續沿5日線緩步走升，跳空缺口轉為支撐，技術面仍有利多方，加上新台幣持續強勢，台股仍是多頭格局，可觀察華星光、聯鈞、瑞儀、智原、東森。

以內資為主的櫃買指數，從低點102點彈升約六成，市場信心回溫，均線成為強力支撐，短線有機會持續走高，指標股觀察旺矽、鈺太、曜越、雍智、宜特、弘塑。

(工商 )