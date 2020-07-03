運動迷注意！Apple TV+ 全新推出《王者之路》（Greatness Code）迷你紀錄片影集，首季全七集的迷你紀錄片系列將於 7 月 10 日Apple TV+ 獨家推出。帶你一窺最強運動員內心最珍貴的回憶，以及難忘的比賽，讓你更貼近你偶像的內心世界！

Apple TV+ 《王者之路》記錄片每集圍繞一位地上最強運動員，親自分享職業生涯中最重要的關鍵時刻。四屆 NBA MVP 詹姆斯（ Lebron James）、八次奧運冠軍飛人尤塞恩博爾特 （Usain Bolt）、四屆超級盃 MVP 的 湯姆布雷迪 （Tom Brady）等明星運動員，心裏最珍貴的是哪些職涯回憶，最難忘的是哪些比賽？直擊 《王者之路》你就知道！

Apple TV+ 原創紀錄片《王者之路》（Greatness Code）預告

Apple TV+ 於超過 100 個國家或地區提供，並可於 iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch、Mac、指定的 Samsung 和 LG 智能電視以及 Amazon Fire TV 及 Roku 裝置上的 Apple TV app，或在 tv.apple.com/tw 網上收看。Apple TV+ 開放 7 天免費體驗，之後則需要以月費、年費的方式訂閱才能收看。

(科技)