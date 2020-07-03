市府運動局感謝民間企業協助市府一同推廣籃球運動，提供球員交流球技的舞台，歡迎各地球迷到場加油。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中籃球夢飛起來！7月4、5日由NBA推廣的3對3籃球賽「國泰NBA 3x」預賽也將在惠中籃球場點燃戰火，台中強權「魯肉飯」隊今年更將力拚3連霸。

運動局感謝民間企業協助市府一同推廣籃球運動，提供球員交流球技的舞台，歡迎各地球迷到場加油。

運動局長李昱叡表示，此次「國泰NBA 3x」台中預賽，除已獲2連霸的台中強權「魯肉飯」隊來勢洶洶，國立中興大學、國立台中教育大學、國立台灣體育運動大學、國立勤益科技大學、國立台中科技大學、東海大學、逢甲大學、中州科技大學、修平科技大學等18所學校皆有學生組隊報名參賽。

總決賽8月22、23日在台北舉行，冠軍隊伍可獲得獎金8萬元和價值4萬元的NBA商店禮券。

除「國泰NBA 3x」在台中舉辦外，市府積極爭取的國際「3X3.EXE PREMIER 2020聯盟賽」也將於7月18、19日在市府台灣大道市政大樓川堂舉行台中場賽事，盼藉此提供球員切磋球藝的機會，也讓更多民眾認識3對3籃球賽，帶動籃球運動風氣。

「國泰NBA 3x」今年分為「一般組」、「挑戰組」以及「高中組」，大專一般組從台中、桃園、台北、高雄各地進行預賽；大專挑戰組、高中組7月25、26日於台北開戰。「國泰NBA 3x」以往每年賽事皆邀請NBA球星為賽事加持，今年因應疫情，將邀請前NBA球星「白色巧克力」威廉斯(Jason Williams)透過視訊越洋和台灣球迷打招呼，分享3對3經驗。

(中時 )