根據最新市場調查報告指出，宏碁(2353)電競筆電品牌自2017年第四季起橫掃巴西市場，連續10個季度站穩市場冠軍；今年5月則以50.1%市占率持續拿下市場龍頭地位。

宏碁自7月起推自有品牌能量飲料。董事長陳俊聖表示，推能量飲料是聚焦在和該族群電競市場族群重疊，想藉此把宏碁的電競次品牌Predator，從原本單純的電腦品牌，推向一個強調生活風格的品牌，串接電競族群的生活。

宏碁積極耕耘巴西電競市場並交出亮眼成績，主要成功關鍵在於宏碁在巴西採取線上多元行銷策略，包含與巴西網紅、線上通路及主流媒體緊密合作，電競筆電更著重玩家喜好作為研發重點，擁有300項散熱專利技術，能帶給玩家一擊致勝的產品體驗，並貼合市場趨勢提供多元產品線供消費者選擇，成功讓巴西市場即使在疫情影響下，仍能透過成功的行銷策略推廣產品，且持續透過線上交易、線下物流來滿足消費者需求。

(時報資訊)