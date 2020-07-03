美股消息面：

1.國際油價周四上升，倫敦布蘭特期油上漲2.6%，每桶報43.14美元，紐約期油升2.1%，每桶報40.65美元，主要是受到6月非農就業數據，以及新冠疫苗開發新進展的激勵，然而後續疫情發展仍為市場最主要觀察焦點和變數。

2.周四國際金價上揚，紐約8月期金上升0.4%，每盎司報1790.9美元，周五逢假日休市，國際金價已連四周上漲。主要是美國單日確診突破五萬人創新紀錄，最新悲觀數據掩蓋非農就業6月大增的喜訊，增加市場避險需求。多數投資人認為新疫情數據更具說服力，因6月非農就業為已發生，新增病例卻會影響7月非農就業人數。

3.市場受到不同消息影響，就業人數增加造成避險需求逐漸上升，美元轉強，美元指數在尾段縮小至上升0.03%。歐元兌美元跌0.1%，美元兌日圓則下跌0.1%。

4.美國聯準會公布，截至本周三的資產負債表總額減少740億美元，來到7.06兆美元，前一周的數據為7.13兆美元，縮減原因主要外國央行減持約500億美元，造成連數周的下滑。

5.美國生物製藥公司Moderna據報導將延後新一輪的新冠疫苗測試工作，原先預計在七月稍晚進行第三階段人體測試，包括3萬名自願測試者，周四傳出該公司將推延測試時間。

(時報資訊)