自疫情爆發以來，美陸關係持續惡化，除了先前雙方癥結已久的華為科技戰以及南海爭議之外，近期的媒體戰以及香港問題更造成雙邊關係陷入彼此報復的僵局。對此，專家們分析指出，美陸已經入「史上最黑暗篇章」，但由於美國總統川普對西方盟友關係的損害，比對大陸的傷害更大，故北京仍盼川普連任。

據美媒《CNBC》報導，馬利安諾（Todd Mariano）表示，世界兩大經濟體美陸，彼此關係可能進一步惡化，現今種種跡象顯示雙方已準備在各方面相互對抗。他進一步指出，將會目睹美陸之間在科技與出口等管制措施，但更令人擔憂的跡象就是，兩國正在或準備在更多方面對抗。

馬利安諾認為，近期數月以來，美陸在如疫情、科技爭議、一帶一路地緣政治問題以及香港等一連串範圍廣泛的問題彼此針鋒相對，衝突議題如此廣泛，讓決策者更難控管這些議題，並化解緊張。

至於11月的美國大選後始否會改變美陸之間的衝突現況，前美國貿易官員、目前任職華府智庫戰略暨國際研究中心（Center ForStrategic and International Studies）的芮恩希（William Reinsch）說，川普連任，華盛頓對北京的仍不會變，就是更多咆哮、威脅，甚至可能是更多關稅。

不過芮恩希也指出，在他詢問過一票在大陸工作的美國人後，他們都指出大陸比較偏好川普連任，「它們相信北京認為川普對西方盟友造成的傷害，比對大陸的損害還要大」，故即使雙邊關係再惡化，北京仍盼川普連任。

報導指出，自川普上任以來，他的「美國優先」政策讓美國開始與最親近的西方盟友逐漸疏遠。川普先前不僅威脅包括英、得、法等歐洲國家放棄與伊朗之間的核子協議；就在上月，川普以德國欠拖北大西洋公約組織費用為由，決定撤出在德國內的9500名美軍，引起德國強烈不滿。對此芮恩希指出，川普激怒美國的盟友，「美國朋友一直在流失，這賦予大陸在歐洲與世界其他地區前所未有的機遇」。

(中時電子報)