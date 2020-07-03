台北美堤河濱公園驚見浮屍！散步民眾見「她」漂浮水面 09:382020/07/03 中時電子報 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北美堤河濱公園今晨發現一具浮屍。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市美堤河濱公園今（3日）晨有民眾散步時，發現1個異物漂浮在水面，好奇走過去一看，竟然是1具女屍體，嚇得趕緊報警處理。警消獲報趕抵後緊急封鎖現場，目前仍在調查死者身分與案情。 (中時電子報) #河濱公園 #散步 #漂浮 #水面 #驚見 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄東南水泥廠驚見斷喉幼犬 救援小組搶救 10:322020/06/29 社會 五楊高架橋下 驚見發黑腐屍 11:252020/06/29 社會 靈異女直播探空屋臭味撲鼻 進門驚見「腐屍」 12:432020/06/29 社會 驚見外送訂單備註欄寫「救命」 店家嚇瘋急報警 23:182020/06/29 時事 西海岸驚見弗氏海豚 滿身咬痕擱淺彰化線西河道 14:452020/06/30 生活 驚見小鳥餵食「巨嬰」 背後竟藏殺子之仇 15:412020/06/30 搜奇 男一開車門驚見2.5公尺巨蟒盤據 瞬間嚇尿 19:132020/06/30 搜奇 潛水客拍照 驚見潛友騷擾海龜怒檢舉恐噴飛30萬 16:382020/07/01 社會 巡視贖罪禮拜堂發現裂縫 驚見牆後藏5百具遺骸 09:452020/07/02 時事 與OCN跨國合作 明星捷運驚見馬東石 19:582020/07/02 娛樂 社會熱門新聞 男子深夜趴路肩做伏地挺身 交警問原因…不罰了 - 社會 狠父為保險金殺女 機車螺絲縫內3滴血露曙光 - 社會 勇猛人夫每次「上馬」2小時 人妻下面爛掉噴血 全因他狂吃這個 - 社會 高雄淫窟曝光！他「極樂選妃」大戰2回合腳軟 老司機揭密 - 社會 男副連長愛慕女連長 夜襲寢室壓上身舌頭伸進去... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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