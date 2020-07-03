日本政府今日（7月3日）正式向美國提出引渡涉嫌幫助前日產總裁戈恩逃亡美籍父子二人的申請。

據日本《朝日新聞》報導，日本政府今日已正式向美國國務院提出引渡前美軍綠扁冒特種兵麥克·泰勒（Michael Taylor）和皮特·泰勒（Peter Taylor）父子二人的申請。麥克和皮特泰勒涉嫌參與協助2019年12月當時正在日本受審的前日產總裁卡洛斯·戈恩的逃亡。

前日產汽車行政總裁戈恩2018年因涉嫌經濟犯罪而遭日本警方逮捕。戈恩隨後遭日本政府羈押並禁止出境。2019年12月30日，戈恩連夜潛伏逃離日本抵達黎巴嫩。

今年5月20日美國司法部因日本政府要求於麻州劍橋逮捕涉嫌協助戈恩逃亡的麥克·泰勒和兒子皮特·泰勒。

黎巴嫩媒體指稱戈恩在假扮成耶誕節樂隊的特種兵幫助下藏在音樂箱裏從大阪逃出日本。戈恩在採訪中表明「我人就在黎巴嫩，但不是畏罪潛逃，而是要逃避日本政治和司法的迫害。」

戈恩的妻子駁斥上述的脫逃方法，並拒絕透露逃亡的真相。

(中時電子報)