After a positive test for the coronavirus in the Los Angeles Clippers traveling party headed to Orlando next week, the organization closed its practice facility to players and staff as a precaution today, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 3, 2020

看來新冠疫情仍在NBA各隊當中繼續延燒！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基3日爆料，在快艇下周即將前往奧蘭多的隨隊成員當中，竟然出現1名感染新冠肺炎患者，為了保障球員與相關人員的健康，快艇決定暫時關閉訓練場館以防萬一。

目前就連沃神也不清楚，這名確定感染新冠的隨隊成員，到底是球員？還是隊職員？畢竟NBA與球員工會才又公布新一波的確診人數，在351名球員當中有25人確診，甚至844名相關隊職員當中，也有10人確診，再次造成各隊人心惶惶。

畢竟快艇預計9日就要出發前往奧蘭多參加復賽，且開始進入所謂的「隔離泡泡」封閉環境，所以這名確診的隨隊人員，很有可能被其他人取代前往奧蘭多的位置，因為確定感染的患者至少必須自主隔離兩周，且兩次通過新冠檢測才行。

目前快艇本季取得44勝20敗，位居西區第2，更被視為本季最有機會跟湖人爭奪總冠軍的隊伍之一，如今卻因突然傳出1人確診噩耗，造成球隊訓練暫時中斷，接下來只能期望這名確診患者並非球員，快艇被傷害的程度才可能降低。

(中時 )