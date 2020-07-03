MGEC美格綠能與光電面板大廠合作，發表「冰山計劃」，運用全球獨家首創PCM相變蓄冷技術進行冷氣儲能，不但能協助高壓及特高壓用電戶節省冷電用電及電費支出，達到節能減碳的效益，而且降低創能所需的開發成本，實踐真正的綠能。

美格綠能創辦人丁廉君表示，美格綠能冰山計畫利用獨家研發的PCM相變蓄冷系統，大幅降低空調用電同時最大化且最有效率的運用能源，透過節能方式達到節能減碳的目標；且台灣作為半導體產業王國，若能透過美格綠能冰山計畫所推出的PCM相變蓄冷系統，進行高效能源管理，不只能夠符合最新頒發的用電大戶條款完成綠電建置外，也能提升台灣整體的電力容量備用率，可望替台灣企業年省千億電費，節省萬度的電力，以1度電可排放0.55公斤二氧化碳排放量來說，美格綠能冰山計劃將降低33萬噸碳排放。

PCM相變蓄冷技術是透過物質三態(固態、液態、氣態)進行相變化的過程，在溫度不變的情況下，進行能量吸收、釋放的潛熱儲能物理過程。美格綠能的PCM相變蓄冷系統即是利用此原理，在夜間讓特定溫度的冷氣回水通過美格綠能獨家PCM相變材料時，產生結冰的相變化以進行能量儲存，並在日間需要時透過水流經由PCM相變蓄冷系統降溫，令水冷空調系統降至指定溫度形成循環，同時進一步達到節能節電的目標。

美格綠能獨家研發的PCM相變材料可在8℃的冷氣回水中結冰儲冷，有效減低蓄冷系統製冰時70%的總冷氣用電量，達到省電的效果；此外透過美格綠能「冰山計畫」的PCM相變蓄冷系統，無須另外添購製冰系統，且製冷效率較一般製冰機更高，同時能夠減少40%的空調損耗效能，達成節能效果。

(時報資訊)