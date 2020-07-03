振興三倍券上路，成為國人關注議題。不過財經專家出身的前國民黨主席朱立倫上午指出，三倍券很重要，救失業更重要！呼籲政府注意真正的挑戰是失業潮。

朱立倫說，疫情進入下半年，最近很熱鬧的三倍券，對刺激民間消費很重要，希望能成功。但三倍券的效果對經濟的影響充其量只能增加GDP 0.1至0.2％的效果，而真正的挑戰是失業潮的問題。

他說，6月底的無薪假達到3萬1816人創10年新高；失業人數近50萬人也是8年來的新高。更慘的是今年畢業的30萬大學生工作在那裡？行政院原有的「投資青年就業方案」，108年中提出的4年95億元計畫，完全不足以因應目前的困境。

朱立倫說，政府在炒三倍券時，應該拿出同樣的500億元幫助初次就業的年輕人，針對初次尋職的畢業生提供至少半年每月2.5萬元的補助與輔導；這半年可以包括教育訓練課程、就業輔導、政府或公營機構的實習計畫等。針對提供新增工作機會給年輕人的業主，也可以提供對應的補助。同樣500億的支出，三倍券很重要，救失業更重要！

(中時 )