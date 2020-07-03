上月30日，一名16歲少年在新北市泰山區一間摩鐵和友開慶生趴，並訂購笑氣鋼瓶為生日助興，不料，吸食後少年去洗澡，卻被友人發現在浴缸中離奇溺水，友未及時將其送醫而先丟棄鋼瓶，少年送醫後昏迷指數僅3，目前仍在加護病房觀察。昨家屬發文批評派對的同行友人，求還一個公道。

據了解，16歲陳姓少年在上月30日與2名未成年及3未成年友人共同前往新北泰山一間摩鐵開趴慶生，期間吸食笑氣狂歡，怎知，少年吸食笑氣後去浴室沖澡，卻意外在浴室溺水，友人當下卻未即時送醫，而是先處理房間內的笑氣鋼瓶後才通報送醫，經搶救後昏迷指數僅3。經轄區警方介入調查後，將5人帶回偵訊後依違反《社會秩序維護法》進行裁處。

陳男哥哥昨(2日)在《爆料公社》發文提出眾多疑點批評同行友人，內文怒氣值衝破天。質疑友人怎麼能在事發當下未立刻通知119，而是選擇先移動現場物品還把笑氣罐丟棄在草叢？不僅延誤就醫還破壞事發現場。更未主動承認有吸食笑氣，是家屬找到證據才坦承。陳哥哥對於友人無關緊要且未誠實的態度感到失望且憤怒，盼案情能水落石出，不要讓寶貝弟弟白白受苦。

(中時電子報)