由於美股股價反映各企業基本面，股市是否能夠再創新高，需要觀察實際復甦的狀況，法人表示，未來需留意年底美國總統大選等雜音。

根據晨星基金統計，截至2020年6月30日為止，85檔美國基金中，有19檔美國基金正報酬率，雖然7檔美國基金上半年出現2位數報酬率，但還有66檔負報酬率，甚至有25檔跌幅超過1成，個別基金表現差異大，因此，選股方向決定績效表現。

對於美股後市，安聯投信表示，今年美股反彈漲勢主要以可能在疫情中可能成為「贏家」的類股、如科技股和醫療股所主導，但自5月中來，領漲的類股範圍擴大到工業、金融和能源等景氣循環股。

展望後市，安聯特別收益多重資產基金經理人林素萍表示，後疫情時代，經濟成長有望逐步復甦，寬鬆貨幣政策持續、利益將維持低檔，財政政策刺激為復甦經濟的重要支撐，市場波動持續。未來消費復甦關鍵在於就業市場，以及庫存去化狀況決定投資回升速度。在策略上，美國資產仍為核心；要收益、守風險，尋找優質收益更為重要；由於股票波動相對大，如何平衡資產布局很重要。

野村環球基金經理人沈思瑩表示，目前市場股價大多已反映經濟復甦的樂觀預期，接下來將進入財報週，至於美股是否能夠再創新高，需要觀察實際復甦的狀況，其次需留意年底美國總統大選等雜音，整體而言，建議投資人保持風險意識，逢低布局，產業方面，仍舊看好資訊科技以及醫療保健類股，核心消費及金融產業則較保守看待。 群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，近期市場消息紊亂，在疫情發展方面，在疫苗及解藥尚未問世之下，加上經濟及社交活動陸續恢復，二次疫情風險仍須提防，其他議題包括美中貿易關係進展、美國對歐盟國家加徵關稅、美國總統大選選情、美國種族議題延燒等等，都為市場增添不確定性，因此儘管美國政府針對經濟受到衝擊的部分已祭出大規模的振興措施以及寬鬆貨幣政策，在投資操作上仍需謹慎因應，特別是近期美股在短線漲多之下，同樣也面臨獲利了結賣壓，因此建議投資人宜採產業分散配置的策略來因應，以降低投資組合波動風險，產業方面，科技、網路以及醫藥類股仍是看好的標的，而因應市場風格轉換，亦可適度留意金融與工業類股表現。

(工商 )