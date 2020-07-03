蔡阿嘎分享兒子生日企劃。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

最強網紅嬰兒「蔡桃貴」本月21日將過兩歲生日，他的Youtuber老爸蔡阿嘎昨(2日)宣布，將包下桃園機捷三重站7個月，舉行蔡桃貴的生日特展，網友笑說：「以後7/21機場捷運三重站改叫桃貴站」、「會不會到最後大家都遺忘了，爸爸生日跟兒子是同一天的這件事」。

蔡阿嘎昨發文透露兒子蔡桃貴2歲生日企劃，說：「7/21就是蔡桃貴2歲生日了！今年有什麼活動嗎？嘿嘿嘿...有喔！而且越搞越大！『蔡桃貴主題捷運站』即將誕生！非常值得大家期待一下！」他更貼出和機捷簽下的合約書，上頭寫道從租約是從本月17日到明年2月28日結束。

至於活動內容，將展出蔡桃貴平時拿手機拍的作品，也會分享網友繪製的蔡桃貴手繪圖，與孩子的日常照片，用大圖輸出的方式裝置車站，分享最強網紅蔡桃貴的成長喜悅，而今年初蔡阿嘎和老婆二伯拍片回答跟兒子有關的Q&A，有人好奇問：「蔡桃貴長大後還會拍片嗎」，蔡阿嘎說基本上學齡前一定會停止拍片，提醒笑說：「看一片少一片，各位倒數了」。

(中時電子報)