國際熱錢步步進逼，使新台幣升值步步驚心，對外銷廠商的負面影響，不宜輕忽。

本周以來，央行阻升新台幣，在前三個交易日力守29.6元，但熱錢無所畏懼，在升值勢無法擋之下，央行昨棄守29.6元，顯示阻升力道式微。該局面使短多士氣大振，今早再攻29.5元關卡，最高匯價一度來到29.458元，勁升1.28角。

新台幣兌美元匯率，周五甫開市暫報29.59元，微幅貶值0.4分，但這也是今早盤的最低匯價，因為之後熱錢一路搶進新台幣，使盤中的匯率一度來到29.458元，大幅升值1.28角，係早盤的最高匯價。

迄上午9：32的匯價，仍達29.468元，還是大升1.18角，顯示新台幣兌美元匯率欲小不易，對台股而言，即無形中挹注或助漲資金行情的延續。

台股方面，受惠權王台積電開高走高，目前大漲5。5元，暫報328元，加上股王大立光將在下周舉辦法人說明會，公布上半年獲利，使多方氣勢如虹，現下也臉色紅潤，使加權股價指數同樣欲小不易。

台股早盤最高一度突破11900點，報11933點，改寫今年元月底以來波段新高水準；迄上午9：49的大盤指數，仍暫報上漲65點，為11870點，漲幅0.55%，成交914億元。

盤面上除雙王表現不錯外，包括國泰金、聯發科、富邦金、廣達、台塑三寶、統一、亞泥、中鋼、台泥、遠東新、中信金及台達電等，也都暫站在多方。

(工商 )