振興三倍券在7月1日開放綁定，為搶攻振興商機，第一銀行率先祭出六重加碼，刺激消費。第一銀行振興三倍券開放登記首日，民眾反應熱烈，單日已破萬戶搶先綁定台灣Pay，為回饋更多客戶，第一銀行決定再祭出優惠，只要選擇綁定台灣Pay且使用第e行動APP掃碼消費，不論銀行帳戶或信用卡付款，都可以參加筆筆刮刮樂活動，試手氣，搶3,000元、1,000元、100元～5元不等，約18.6萬個紅包。

振興三倍券選擇綁定第一銀行台灣Pay，不必在大熱天排隊領券，也不會有實體券受限消費面額及不能找零的困擾，隨時綁定並以台灣Pay掃碼消費累積滿3,000元，除可取得政府退還之2,000元，還可獲得「三倍券加碼禮」300元回饋金，另外第一銀行對前1萬名消費滿額的早鳥客戶，獨家提供早鳥加碼禮300元回饋金。如果您是從來沒有使用過第一銀行台灣Pay的客戶，還可額外獲得新戶首刷禮100元回饋金。

振興三倍券將自7月15日開始累計消費金額，加碼回饋名額將以消費累積滿3,000元取得政府回饋2,000元之順序核計，還沒綁定不必擔心，只要在7月15日前完成綁定並手刀消費3,000元，即可搶拿優惠加碼好康。

(工商 )