陸股三大指數開高，滬指開盤報3,104點，漲13點或0.43％；深成指開盤報12,295點，漲26點或0.21％；創業板指數開盤報2,426點，漲1點或0.08％。

從盤面上看，各類股普遍向好，其中，半新股漲逾2％；金融股升逾1％；煤炭、有色金屬、化工、電力、水泥、房地產股靠穩；鋼鐵、石油股走低。

(工商 )