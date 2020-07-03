全民振興經濟運動於7月開跑，華南銀行配合「振興三倍券」準備的各項優惠也蓄勢待發，搭配加碼禮、早鳥禮、新戶首刷禮和店家最高20％回饋等，華南銀行客戶最多可以拿到1,300元，超過33,000個回饋名額，還有機會抽中百萬汽車。華南銀行這次卯足全力，幫客戶將手上振興券的效用發揮到極大化，名額有限，先搶先贏。

華南銀行為了展現力挺政府振興經濟的決心，祭出史上最優惠的「華銀支付(台灣Pay)好禮五重送」活動，除了日前宣布，以「華銀支付(台灣Pay)」登錄「振興三倍券」並消費滿額的前33,333名客戶，回饋300元之外，再對其中的前10,000名客戶，推出早鳥加碼禮。也就是說，如果是「華銀支付(台灣Pay)」的新戶，消費達振興三倍券回饋條件，除可獲得政府回饋2,000元外，前一萬名客戶可拿到加碼回饋700元，到精選店家如寶雅、義美、環球購物中心等近30家連鎖店家消費，再享平均600元(20％)回饋，等於是一塊錢都不用出，還倒賺300元。

針對還不是華南銀行的客戶，華南銀行也提供持有其他銀行臨櫃帳戶的客戶，透過手機可同時開立台外幣數位存款帳戶(SnY)，及開通華銀支付(台灣Pay)並參加三倍券五重送活動，次月起還可能享有最高的2.5％優利活存。

「華銀支付(台灣Pay)好禮五重送」活動：

「第一重：加碼滿額回饋300元」：消費達振興三倍券回饋條件之前33,333名。

「第二重：早鳥加碼禮」：消費達振興三倍券回饋條件之前10,000名。

「第三重：新戶首刷回饋100元」，消費達振興三倍券回饋條件之前10,000名。

「第四重：精選店家優惠」，近30家大型或知名連鎖商店，超過6,000家合作門市，平均可享20％回饋或折扣。

「第五重：三倍券抽大獎」，總獎額高達500萬元，獎項計有百萬房車、電動機車、折疊腳踏車、iPhone、dyson吸塵器、5萬元禮券等多項好禮。

(工商 )