工業用縫紉機大廠高林股(1531)董事會推舉原董事長林郁文夫人林陳雅子出任董事長；林郁文長子林聖智續任總經理。高林股主管表示，NIKE等大廠都宣布二度裁員，影響成衣業添購工業用縫紉機需求，高林股今年營運目標是減少衰退幅度。

高林股原董事長林郁文今年股東會未再續任董事，為符合公司治理規定，淡化家族色彩，林郁文二位女兒林秀容及林育貞原本任監察人，這次改選就退出董事會；林郁文夫人林陳雅子、長子林聖智、次子林培嘉及專業經理人高林股生產處協理陳怡峰四人，均以鴻林投資法人代表出任董事。昨日董事會推舉林陳雅子擔任董事長，聘林聖智續任總經理。

高林股主管表示，今年是很艱困的一年，年初原本擔心新冠肺炎疫情，影響生產端供貨，隨著疫情擴散，成衣、鞋子及化妝品等民生用品需求也受衝擊而停滯，NIKE向來是成衣業的指標性品牌大廠，近期宣布要二度裁員，成衣廠訂單減少，對工業用縫紉機需求也減少，導致高林股營運也受影響，這是前五月合併營收5.81億元，年減40.18％的主因。

高林股指出，歐美陸續解除封城，高林股下半年面臨美國經濟解封後，成衣需求短少，對設備需求也下降，高林股今年營運會設法減少衰退幅度。

(工商 )