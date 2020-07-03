資金狂潮無法擋！外資大回補，台股2日衝過11,800點，收在最高11,805點、大漲101點，投資專家表示，「萬般利空、不敵寬鬆」台股6月以來一路驚驚漲，下一個目標先看12,000點及再戰今年新高12,197。

專家指出，台幣不甩疫情，上半年勁揚1.5％，也加速熱錢湧入，加上今年來台股新增開戶數大增逾50萬戶，散戶大歸隊，內外資合擊，持續推升資金派對熱度。

此外，由內資主導的櫃買指數刷逾13年新高，成交值更爆出834億元歷史第三高大量。

而高價股氣勢強，不只大立光、矽力-KY、祥碩、信驊、譜瑞-KY等五千金排排站，前十高價股，全數晉升至800元級俱樂部，昇佳電子、旭隼、緯穎、精測及鈊象等，力圖爭千金，股價互不相讓。

台股本周進入密集除息期，證交所統計，近兩日有43家上市公司除息，指數蒸發54.6點，但在二次疫情爆發疑慮緩和、國際股市助漲、外資回補、內資人氣旺等多頭匯集下，台股本周過關斬將，絲毫未受除息影響，昨日以11,805點大漲101點作收，展開強勁填息走勢。

凱基投顧董事長朱晏民指出，下半年蘋果新機推出時間可能只會延遲二至三周，較原預期的四至六周提前，最新也上修今年手機銷售可達1.8億支，回到年初預估，疫情對台股企業影響也不大，估計僅微幅衰退1.3％，相較美國標普500企業衰退18～20％，情況好很多，尤其台灣科技及生技醫療受惠股，獲利成長動能佳。

台新投顧協理范婉瑜則表示，外資從6月開始回補買超，內資買盤火力十足，加上存股風氣盛，以元大投信近期募集高股息優質基金達到500多億元來看，可看出內資參與的盛況，短期台股沒有要結束的跡象，站上11,800點之後，下個關卡先看12,000點。

內資主力代表的櫃買市場人氣頂沸，2日櫃買指數收在165.15點，創下13年來新高，成交值更一口氣衝上834億元，僅次於2007年7月下旬的1,082億元及888億元，寫下歷史第三高。

朱晏民分析，櫃買這波行情主要由內資推升，生醫股扮演重要角色，但特別要提醒投資人留意，美國疫情持續攀峰，短線指數漲高後要留意疫情變數，可能造成指數漲多拉回修正。

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(中時電子報)