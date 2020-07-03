連續3年稱霸日本安卓手機的夏普AQUOS手機，於日本市場2020年上半年領先業界推出第一支5G手機，即便是在疫情嚴峻的影響下，銷售數量仍突破4萬台並持續增加中，隨著台灣各大電信公司5G陸續開台，夏普也在台灣推出第一款5G智慧機SHARP AQUOS R5G手機，為繼日本後第一個海外發佈的市場，售價34990元。

SHARP AQUOS R5G擁有夏普獨家全新進化6.5吋Pro IGZO螢幕擁有120Ｈz螢幕更新率，搭戴高通驍龍865晶片 5G行動平台處理器，CPU/GPU效能提升25%，更有內建高通驍龍Elite Gaming遊戲優化調整功能，內外加持下讓使用者在滑動畫面或進行遊戲時，能減少殘影並順暢顯示內容。

以硬體規格來看，SHARP AQUOS R5G走的是旗艦機路線，故在定價上也是和現在已經發表的其他品牌智慧機相差不大，目前在市場上販售的5G手機包括三星Galaxy 20系列的三款手機Galaxy 20 5G、Galaxy 20+ 5G、Galaxy 20+ ultra 5G、Sony的Xperia 1 II、LG的V60 ThinQ Dual Screen，夏普的也預計在下周加入陣容，也就是說，台灣下周確定將會有4個品牌、6款旗艦智慧機可以選擇。

另外，SHARP AQUOS R5G為AQUOS系列中最高規格等級手機，內建12GB記憶體以及256GB儲存空間，可支援最高1TB Micro SD記憶卡，機身降熱設計加上並聯充電技術，控溫降熱機身不發燙。

SHARP AQUOS R5G將於7月6日起於遠傳(4904)、震旦門市以及可購樂平台販售，參考價34990元。

(時報資訊)