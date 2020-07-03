KTV業者好樂迪（9943）股東常會通過配息4.9元，今（3）日進行除息交易，每股參考價67.7元。好樂迪今日跟隨大盤同步開高穩揚，最高上漲3.1％至69.8元，填息率達42.86％，早盤維持逾2.5％漲幅，位居觀光股漲勢前段班。

好樂迪2019年合併營收29.9億元，年減0.53％。毛利率雖降至55.64％的近9年低點，但在嚴控成本下，營益率反升至21.42％，創近20年高點。惟因業外收益年減25％，歸屬母公司稅後淨利8.06億元，年減9.67％，每股盈餘（EPS）5.48元，低於前年6.06元。

受新冠肺炎疫情影響，好樂迪2020年1～5月自結合併營收11.08億元，年減12.5％，創近22年低點、亦創同期次低。首季歸屬母公司稅後淨利2.24億元，雖季增48.07％、但年減25.36％，每股盈餘1.53元，優於去年第四季1.04元、低於去年同期2.05元。

展望今年，好樂迪董事長顏瓊章認為，受新冠肺炎疫情影響，國內整體消費趨勢仍偏悲觀，民眾消費意願保守，加上國內少子化及人口老化等結構性因素，制約部分民間消費成長力道，預期今年合併營收恐小幅衰退。

好樂迪目前全省共52家門市，面對不確定的經濟環境及疫情挑戰，顏瓊章表示，將全力做好防疫措施，提供顧客安心消費環境，並與門市房東協調降租事宜，嚴格控管成本，持續以顧客需求出發，正面挑戰KTV產業危機及轉機。

顏瓊章表示，好樂迪將持續深耕台灣，並加快展店朝向多角化經營，除了一線城市外，亦將觸角延伸至具發展潛力的新興城市，將採取「小而美」的展店策略，以縮短回收期間，並尋找合適物業採取自購方式，以減少租金成本。

好樂迪預計將在宜蘭設置新據點，並淘汰老舊門市設備、裝修門市及包廂。同時，將採用雙品牌策略發展，以主打科技新潮風格、定位高端的V-MIX品牌、搭配先進設備與多樣餐飲服務，以拓展中高階市場、服務更多客群，並減少近年少子化衝擊。

(時報資訊)