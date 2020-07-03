豆油原油再漲，支持周四馬來西亞棕櫚油走高；因美國非農業就業報告優於預期，促使原油價格連兩日上漲，另外因擔心炎熱乾燥的天氣影響豆油原料產量，豆油價格也漲，進而支撐馬來西亞棕櫚油價格上揚。

但是因第二波疫情衝擊，美國已經有些州實施封鎖措施，市場擔心這會降低燃料油需求，因此未來棕櫚油價格走向可能不樂觀。

終場9月交割棕櫚油漲約1.5%，在2361馬幣（551.25美元）；大連期交所豆油漲1.8%，棕櫚油漲1.3%。(商品行情網)

(時報資訊)