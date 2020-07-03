《商情》豆油原油再漲 支持周四馬來西亞棕櫚油走高 10:002020/07/03 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豆油原油再漲，支持周四馬來西亞棕櫚油走高；因美國非農業就業報告優於預期，促使原油價格連兩日上漲，另外因擔心炎熱乾燥的天氣影響豆油原料產量，豆油價格也漲，進而支撐馬來西亞棕櫚油價格上揚。 但是因第二波疫情衝擊，美國已經有些州實施封鎖措施，市場擔心這會降低燃料油需求，因此未來棕櫚油價格走向可能不樂觀。 終場9月交割棕櫚油漲約1.5%，在2361馬幣（551.25美元）；大連期交所豆油漲1.8%，棕櫚油漲1.3%。(商品行情網) (時報資訊) #上揚 #棕櫚油 #馬來西亞 #豆油 #再漲 也許您會感興趣 財經熱門新聞 爆噩耗！陸龍頭廠7奈米斷頭 陸媒揭致命關鍵 - 財經 汽機車舊換新退稅 續辦5年 - 財經焦點 - 中國時報 「德國之光」竟變國恥 驚爆630億消失醜惡內幕 - 財經 半導體由港輸陸 美埋下地雷 - 財經要聞 - 工商時報 川普危險了？這類股狂噴驚洩落選敗象… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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