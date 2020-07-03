1.台積電(2330)：外資連三日買超，加上昨夜ADR大漲3.17%，激勵今早股價衝上330.5元、漲幅逾2%。
2.中鋼(2002)：國外陸續解封，外銷見回溫，今日股價彈回5日線之上。
3.大宇資(6111)：暑假旺季將屆，外資本月來買多賣少，今早股價漲至87元，登近4月波段高位。
4.網龍(3083)：暑假將屆，7月推出的《黃易M》已展開預登活動，外資持續買超推動股價挑戰百元大關，惟漲多賣壓亦不輕。
5.盟立(2464)：營運報佳音，拿下台積電大單，跳空漲停開盤。
6.帆宣(6196)：與西門子合作打造智慧化維運監控系統，股價繼續創高，突破95元，但調節賣壓隨之湧現，股價一度翻黑。
7.南電(8046)：看好Q3獲利衝15季高點，三大法人齊買超，多方仰角攻擊，創2011年12月以來高價。
8.金像電(2368)：旺季效應，多方動能增溫，底部墊高，早盤漲幅達4%。
9.迅得(6438)：受惠半導體廠積極導入自動化趨勢，多方向上邁大步，拉升半根漲停板，突破70元。
10.創惟(6104)：前5月獲利倍增，Q3業績拚創高，早盤強漲逾7%，再登波段高價。
11.義隆(2458)：6月營收連三月寫新高，Q2同創高，股價一度走揚逾4%，追平前波134元高價。
12.智原(3035)：美中緊繃反受益，昨風光漲停填息，投信連5日買超，晨盤續爆量高漲逾7%，再攀逾5個月高價。
13.創意(3443)：續受惠中國去美化，中長期看好5G、AI等應用的利多不變，早盤衝上284.5元漲停，改寫波段高點。
14.零壹(3029)：6月營收雙率雙升，外資昨轉買超，早盤放量漲逾4%，收復5日線。
15.聚碩(6112)：6月營收年增33.53%，三大法人終結連4日賣超，早盤跳空漲逾5.5%。
16.科嘉-KY(5215)：大啖蘋果鍵盤商機，訂單看至Q3，股價跳空開漲停，惟高檔賣壓隨後湧現，壓低漲幅至3%左右。
17.統一實(9907)：外資連3日擴大買超，早盤漲逾4%。
18.玉晶光(8406)：iPhone 12新機利多加持，近期股價沿五日線攀揚，晨盤創高769元後拉回至平盤附近整理。
19.永光(1711)：昨獲外資翻多買超相挺，早盤在買盤敲進急攻漲停，登波段高。
20.太極(4934)：需求蠢動，太陽能族群發光，早盤亮燈漲停，寫近期高點。
21.華星光(4979)：5G開台，概念股續慶賀，股價連三日飆漲，早盤衝破30元，寫2年高價。
22.中天(4128)：無懼遭列警示股、外資近五日天天賣，早盤續衝漲停，進逼百元大關。
(時報資訊)
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