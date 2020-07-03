行政院長蘇貞昌今天上午到台南視察。（曹婷婷攝）

行政院長蘇貞昌今上午到台南視察國道一號北外環線新增交流道暨南科聯外道路，會前接受聯訪，他說，三倍券受到民眾熱烈歡迎，2天來好幾百萬民眾預定預約，地方政府也加碼，他推崇台南市長黃偉哲有魄力、大方送房子，「不但1000變3000、還變出房子」，盼讓台灣經濟更振興；被問到實體券數量有限，民眾憂供不應求，蘇貞昌說，不論選紙本或數位，中央有足夠的準備因應。

針對農田水利會官派引發爭議，蘇貞昌表示，農田水利會資產本來就屬於全民，資產回歸全民不只能保證更多相關農田水利設施資源，也保護更多農民，職員也能受到保障，未來工作將更透明、更有效。被問到東南衛視2記者被廢止記者證與入境許可證，並要求離境，他說，台灣是一個開放國家，歡迎各國記者來採訪，但這2名記者工作項目跟原申請項目不同，這兩個記者期限到了沒讓他們延長，「也是剛好而已」！

(中時 )