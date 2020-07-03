高雄市長補選，民眾黨徵召高雄市議員吳益政參選。但吳是親民黨，卻代表民眾黨參戰，讓民進黨桃園市議員王浩宇和國民黨高雄市議員黃紹庭認為有「寄居蟹」之嫌。對此，民眾黨發言人楊寶楨則反擊套一句民進黨常講的話，時空背景不同。更反嗆王浩宇，不也是從綠黨跑到民進黨去，沒有寄不寄居蟹問題。讓王浩宇當場吃鱉，網友對此大笑楊寶楨戰力破表！

王浩宇日前在網路政論節目《雲端最前線》上表示，吳益政參選高雄市長補選，有一件事要說明清楚。當吳益政2018退選高雄市長時，韓國瑜有幫吳來站台。當初吳益政是怎樣支持韓國瑜，結果現在一年多後，吳益政批評韓國瑜不適任，那吳益政當時何必推廌？王浩宇認為，吳應該要表明態度。

王浩宇又接著表示，當初高雄市長議長選舉，吳益政是投前高雄議長許崑源一票。吳益政那時是實質上支持韓國瑜和許崑源，結果一年後，吳卻告訴大家自己是白色的，可以在民進黨和國民黨中間拉出一條路。

而同台的黃紹庭也直言，吳益政跑到白是「無殼蝸牛」，王浩宇插嘴認為是「寄居蟹」。黃紹庭接著王的話繼續表示，台北市長柯文哲推派吳益政是為了延續大選時在高雄拿到的10%政黨票，希望能延續民眾黨存在的事實，之後能在高雄提名議員，這是柯文哲和民眾黨的最大目的。

對此，楊寶楨則反擊，套一句民進黨常講的話，時空背景不同。韓國瑜可能一剛開始時給很多高雄市民非常大的期待，但是慢慢地，可能韓的一些做為，讓高雄市民消磨對韓的期待。所以吳益政有沒有像當初的高雄市民一樣，曾經對韓國瑜有期待，最後卻發現失望落空。

楊寶楨更表示，吳益政要不要出來選，當初也是有過糾結。那為何最後吳益政還是選擇加入民眾黨，是因為吳最後認同其理念才加入，所以不用說什麼「寄居蟹，包含王浩宇，以前也不是在綠黨，後來加入了民進黨，所以沒有寄不寄居蟹問題」。

只見此話一出，鏡頭帶到王浩宇面無表情，而黃紹庭則是大笑！批踢踢網友大笑表示，楊寶楨真的戰力點滿，王浩宇竟然也沒有嗆回去，不知道是不是因為被打到痛點，該網友也覺得吳益政就是寄居蟹，誰都可以酸兩句，但應該輪不到王浩宇來啦，看到快要笑死！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)