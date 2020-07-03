影》蔡英文總統 今出席臺北電器空調3C展開幕式 10:102020/07/03 中時電子報 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文。(圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統 今出席第30屆 臺北電器空調3C展開幕式。(影/中時電子報 直播) 總統蔡英文，今出席第30屆臺北電器空調3C影音展開幕活動，活動將在7月3日至6日在台北世貿一館舉行，此次活動由台北市電器公會主辦，為家電界最大規模的盛會，台北電器展並集結了全球百大品牌，這次活動將展示許多智慧電器。 蔡英文說，去年也在這場展覽，分享夫妻如何不吵架，就要有3機，分別是 洗碗機、掃地機器人、洗脫烘衣機，並宣導3倍券拚疫情振興。蔡英文表示，下午將到深坑老街拚觀光，振興3倍券計畫提出後，希望民眾盡量多用3倍券刺激買氣，刺激消費。 (中時電子報) #蔡英文 #電器空調展 #台北 也許您會感興趣 政治熱門新聞 邱創煥病逝 自傳驚爆：「李登輝曾騙我一張辭呈」 - 政治 民調黑馬來了？！高市長補選黃紹庭看好「他」會衝很快 - 政治 補選有望？知情人分析高雄民調 爆韓國瑜將... - 政治 高雄民調落後怎辦？李眉蓁爆：有人送我1組驚人數據... - 政治 李眉蓁若做這件事 命理師爆：穩贏的！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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