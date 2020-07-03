蔡英文總統 今出席第30屆 臺北電器空調3C展開幕式。(影/中時電子報 直播)

總統蔡英文，今出席第30屆臺北電器空調3C影音展開幕活動，活動將在7月3日至6日在台北世貿一館舉行，此次活動由台北市電器公會主辦，為家電界最大規模的盛會，台北電器展並集結了全球百大品牌，這次活動將展示許多智慧電器。

蔡英文說，去年也在這場展覽，分享夫妻如何不吵架，就要有3機，分別是 洗碗機、掃地機器人、洗脫烘衣機，並宣導3倍券拚疫情振興。蔡英文表示，下午將到深坑老街拚觀光，振興3倍券計畫提出後，希望民眾盡量多用3倍券刺激買氣，刺激消費。

(中時電子報)