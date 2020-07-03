人民幣兌美元中間價3日報7.0638，較昨日7.0566，貶值72個基點或0.1％。

此外，中國人民銀行表示，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收人行逆回購到期、政府債券發行繳款等因素的影響，今日不展開逆回購操作。此次為人行連續第5日暫停逆回購；據此計算，公開市場本周淨回籠人民幣4,900億元，創4個半月單周新高。

(工商 )