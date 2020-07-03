人民幣中間價貶值72基點 10:282020/07/03 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價3日報7.0638，較昨日7.0566，貶值72個基點或0.1％。 此外，中國人民銀行表示，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收人行逆回購到期、政府債券發行繳款等因素的影響，今日不展開逆回購操作。此次為人行連續第5日暫停逆回購；據此計算，公開市場本周淨回籠人民幣4,900億元，創4個半月單周新高。 (工商 ) #貶值 #基點 #人行 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 財經熱門新聞 爆噩耗！陸龍頭廠7奈米斷頭 陸媒揭致命關鍵 - 財經 汽機車舊換新退稅 續辦5年 - 財經焦點 - 中國時報 「德國之光」竟變國恥 驚爆630億消失醜惡內幕 - 財經 半導體由港輸陸 美埋下地雷 - 財經要聞 - 工商時報 川普危險了？這類股狂噴驚洩落選敗象… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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