土地銀行7月以優惠利率續推美元定存優惠專案，最高可享年利率0.70％的優利定存，存戶們千萬不能錯過。

近來美元匯率處於相對低點，有購買期繳型外幣保單、海外基金或兒女出國深造等實際外幣需求的客戶，可利用此機會先行申購，亦可採分批結匯方式以降低匯率風險。

土銀表示，有此需求的客戶可於資金運用前利用此優利專案將預先結購的美元先辦優惠定存，享受優利。另目前處於防疫期間，存戶可多多利用網路銀行辦理優存，讓您防疫免出門，優存能掌握。

土地銀行自2020年7月1日起至7月31日止辦理美元優存專案，不論新舊資金，只要單筆達5萬美元以上，即可享一年期年利率0.65％的優利美元定存。另為回饋舊存戶，若以新臺幣定期性存款中途解約轉存美元優惠存款達5萬美元以上，更可享有一年期年利率0.70％的優惠利率。

同時，土銀表示，即使是未達5萬美元以上的新資金，或是既有美元存款，也享有低門檻的優惠利率定存，只要臨櫃5,000美元以上、網銀1,000美元以上，即可享有一年期年利率0.60％。

土銀表示，盼土地銀行的老客戶和新朋友都能把握這個機會，尤其還沒有土地銀行外匯存款帳戶的新朋友，歡迎速速至土地銀行開立外匯存款帳戶享受優惠。

土銀表示，熱烈歡迎老客戶、新朋友加入土銀的LINE及FACEBOOK，不僅可以收到土銀第一手的訊息，同時土銀經常不定期舉辦各種抽獎活動，獎品豐富，網友可隨時注意LINE官網ON AIR活動。

(工商 )