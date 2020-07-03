中國基金（含大中華基金）上半年表現相對突出，190檔中國（含大中華基金）逾四分之三的基金都呈現正報酬率，績效最佳的基金上半年績效逾3成，即使如此，大部份基金經理續看好陸股後市展望。

根據晨星基金統計，截至今年6月30日為止，中國基金（含大中華基金）前八名分別為元大大中華TMT基金-新台幣、德信TAROBO機器人量化中國基金、復華大中華中小策略基金、群益中國新機會基金-新臺幣、群益華夏盛世基金-新臺幣、台新中國精選中小基金-新台幣、富蘭克林華美中華基金、復華華人世紀基金等績效都逾20％。

用機器人挑選投資標的「德信TAROBO機器人量化中國基金」今年來績效持續走高，明顯打敗真人選股的中國基金，「德信TAROBO機器人量化中國基金」的顧問大拇哥投顧表示，近期資金已由美國股市外流，新台幣近期升值明顯，人民幣則盤旋於7.1，流入新興市場的資金集中於大陸、台灣、韓國，尤其中國5G相關科技業是資金匯集焦點，台灣除息從6月已開始，未來兩個月中台股可能達高點，因此較建議可將與美國接軌較深的台灣4G產業部位轉至大陸科技股。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，先前大陸兩會如預期釋出六保宣言，人行料將延續寬鬆貨幣政策，經濟呈現穩步復甦格局，北上資金亦維持淨流入趨勢不變，因此在疫情相對受控、政策加持，以及資金流未歇的情況下，對於陸股表現仍不看淡，惟操作上仍須留意中美關係演變。產業方面，相對看好5G、新能源車、消費、醫藥等類股表現。

野村中國機會基金經理人朱繼元表示，大陸經濟在疫情受控後已逐步恢復，短線漲多後的回檔將是良好進場機會，由於上半年低基期的關係，預估下半年至明年可看到高成長，產業方面，看好新基建以及網路所帶來的商機。而最能期待的是當然還是基本面強勁，且有望受惠於中國結構性成長的優質股票。當中值得關注的領域包括醫療保健、財富管理和保險等細分領域下的高端消費類股；雲端計算和5G等科技服務的應用與普及；以及中國不斷增加的城市化和基礎建設需求。

然富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達則認為，第三季因財報公布，陸股仍偏整理格局，第四季整理後有機會持續向上。下半年是舊基礎建設轉換為新基礎建設的過程，再者，M2維持雙位數，貨幣供給充沛，顯示市場資金無虞。

(工商 )