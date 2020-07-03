港股日前漲近七百點後，今早再度開高近200點。恒指開高195點或0.78％，報25,319點；創近四個月高；國企指數開高89點，報10,146點。

個股方面，騰訊開高1.5港元或0.3％，報520港元，再創新高。

阿里巴巴開高2.6％，報220港元。

平保開高1.4％，報81.05港元。

(工商 )

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