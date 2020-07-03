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下次連假就去這裡玩！

台灣疫情趨緩，不少人因為悶在家太久，加上現在沒辦法出國玩，全台各地假日逐漸湧現出遊人潮，許多國內知名旅遊景點，就算在少了外國旅客的情況下，人氣仍然不減反增。

今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，全台18座國家森林遊樂區，人氣居高不下的分別有哪些？不過就算沒有上榜，其中也不乏許多像是藤枝國家森林遊樂區、池南國家森林遊樂區等較不知名，但仍相當值得一去的遊樂區，如果不想人擠人，也可以從林務局網站中來選擇！

No.10 觀霧國家森林遊樂區

擁有日出日落與宏偉壯觀的雲霧景緻，這裡的最大特色除了高聳雄偉的紅檜巨木群，春天來此還可以欣賞全台最大的霧社山櫻花，望眼過去一片潔白如雪相當漂亮。另外豐富的野生動物生態，不只有機會看到國寶級的寬尾鳳蝶與以「觀霧」為名的觀霧山椒魚，還有漫步於林道之間的帝雉與山羌，沒來過觀霧別說你來過新竹玩！

網友怎麼說：「讓人可以沈靜心靈的好地方。」

No.9 知本國家森林遊樂區

說到溫泉不少人馬上會想到著名知本溫泉，但除了溫泉之外，一旁的知本國家森林遊樂區也是相當值得一去的自然寶庫。獨特的熱帶氣候造就低海拔的熱帶季風林，巨大鳳蝶飛舞穿梭於身旁，平常少見的桃花心木與柚木等人工林這裡都可以看的到，其中超過百年的大白榕樹是這裡的人氣招牌，種滿芳香藥草的知本百草園更讓人身心靈完全放鬆！

網友怎麼說：「來這邊泡溫泉一定不能錯過的景點。」

No.8 滿月圓國家森林遊樂區

從三峽市區約半個小時左右車程即可抵達，滿月圓國家森林遊樂區地處大豹溪的上游，擁有瀑布、溪流、蝴蝶、楓紅、蕨類等豐富的自然生態景觀。其中這裡的楓葉約在每年12月轉紅，因為低海拔的地理位置，又有「台灣最美低海拔楓紅」的美譽；此外位於健行步道盡頭的滿月圓瀑布，從小橋上望去奔騰於岩壁數十尺的流水同樣相當壯麗！

網友怎麼說：「滿月圓空氣清新，真的蠻山裡的，走起來很舒服。」

No.7 八仙山國家森林遊樂區

距離台中市區不遠的八仙山國家森林遊樂區，便利的地理位置，相當適合逢假日時來此親子同遊，享受蟲鳴鳥叫的盛宴與芬多精的沐浴。過去這裡曾是相當輝煌的林業場，如今仍可以見到不少遺留下的人造林與索道頭，甚至是日治時期建立的神社、國小遺址，同時還能尋訪美麗的溪流景色、櫻花林，豐富的鳥類生態也是這裡的一大特色，幸運的話可以看見青背山雀、赤腹山雀的身影！

網友怎麼說：「風涼水冷，空氣清新到不想回家。」

No.6 內洞國家森林遊樂區

有大台北地區交通最方便之稱，內洞國家森林遊樂區距離新店市區約一個小時車程，不過因為沒有大眾運輸工具可以前往，仍然需要自行開車才能抵達。因為得天獨厚潮濕溫暖的環境，這裡的蕨類生態豐富，同時也有眾多的蛙類，因此過去又被稱為「娃娃谷」。內洞瀑布則是來此必看的一大景點，分成三層的瀑布各有不同風貌，站在旁邊感受滿滿的負離子與涼風，炎炎夏日超級消暑！

網友怎麼說：「整個步道清涼、好走，外面停車位又充足。」

No.5 大雪山國家森林遊樂區

這裡因為平均海拔超過2000公尺，就算夏季來氣候也相當涼爽，除了有令人屏息的向晚雲海，不可錯過的日出景致，另外還有美麗壯碩的扁柏巨木林，以及遊樂區內最特別的紅檜神木，高50公尺、超過1400歲是台灣數一數二的巨木。豐富的生態這裡的野生動物也相當多元，不管是山羌、白面鼯鼠、角鴞，都有機會在此目睹他們的身影！

網友怎麼說：「推薦郊山爬慣的人，來此感受一下高海拔空氣的冷冽清新。」

No.4 奧萬大國家森林遊樂區

曾是賽德克族的部落，日據時代因為進行水力發電的建設，後來這裡才成為國家森林遊樂區。最主要的特色是站在步道上放眼望去的大片原生楓香林，以及遊客中心周遭的落羽松、青楓等，賞楓季節期間總是吸引大批朝聖遊客，一覽被不同顏色點綴的山坡，但除了楓葉，這裡春天盛開的櫻花也相當漂亮，不同季節各有不同的風采！

網友怎麼說：「最愛的是入口處一進去便能清楚看見一覽無際的遼闊草皮園區。」

No.3 墾丁國家森林遊樂區

位於國境之南的墾丁國家森林遊樂區，距離墾丁大街只有十幾分鐘，最特別的是這裡因為板塊運動，導致原先位於海洋附近的地形上升，形成特殊的高位珊瑚礁森林，著名的一線天景點也位於此處。除了豐富的生態，常見成群台灣獼猴與赤腹松鼠，以及秋冬來訪的候鳥，獨特的石灰岩地形也帶來像是石筍與整片鐘乳石形成的銀龍洞奇景。

網友怎麼說：「不只是樹林，在遊樂區中還有不少奇特的自然地質景觀。」

No.2 太平山國家森林遊樂區

太平山國家公園有著不少瑰寶等級的自然寶藏，像是全台海拔最高的高山湖泊翠峰湖，以及超過2500歲的紅檜巨木，還有名聞遐邇的鳩之澤溫泉，著名的碳酸泉讓許多人聞名而來，一旁煮溫泉蛋也充滿趣味。此外這邊因為高海拔，每逢冬季也吸引不少想要賞雪的遊客來此，想要一睹雪白美景別忘了可以來此碰碰運氣。

網友怎麼說：「這裡的步道也算是平緩，只是山上濕氣較重，地上濕滑要小心別滑倒。」

No.1 阿里山國家森林遊樂區

擁有神木、櫻花、雲海、日出，甚至是森林小火車，阿里山國家森林遊樂區的人氣一直以來都居高不下。這裡的巨木群棧道有著近四十株的壯觀紅檜巨木，以及樹齡約2300年的阿里山香林神木，是來此必朝聖的景點之一，另外豐富的生態像如台灣獼猴、帝雉也增添不少熱鬧，伴隨著雲海的日出更是不少人心中此生必看的一大美景！

網友怎麼說：「真的很值得來一趟，不論是爬山也好、看日出也好。」

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年07月03日至2020年07月01日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『國家森林遊樂區』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)