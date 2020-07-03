2020年萬安43號演習實施方式，業於6月9日10時由國防部會同警政署召開記者會公布之，訂於7月14日下午1時30分至2時舉行。

同時因疫情優先、避免群聚等防疫措施之考量，今年不實施疏散避難、人車管制，無「戰災搶救」及「應變指揮中心轉移」演練。

為因應國家整體安全威脅模式之改變，以提升國土安全網效能，並精進軍民聯合防空警覺與熟練防空作為之目的，第六分局特邀請西屯區公所、國道第三公路警察大隊、衛生所、民防（義警）中（分）隊及轄內民間防護團等舉行協調會。

萬安演習的目的在於提升全民敵情警覺，強化軍民聯合防空作為與空防整備，確保人民生命財產安全，尤其是我們目前的假想敵仍是對岸。

中共福建莆田機場距離台灣本島鄰近不到200公里，如有戰機起飛，僅需7分鐘時間就可以抵達臺灣本島，所以我們遭受敵機或飛彈的空襲反應時間實在有限。

警六副分局長馬仕彰表示，因本次演習整備時間急迫，除積極規劃相關整備工作，縝密部署警力、交付任務、落實勤務執行外。自2014年萬安演習首度實施人車不避難管制後，近5年來再度實施，因此務必做好宣導工作，避免在防空警報響起時，民眾慌張引發民怨。

(中時 )