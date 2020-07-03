蔡英文總統今日11時將造訪新北市深坑老街，新北市長侯友宜3日受訪表示，非常歡迎蔡總統到深坑商圈帶動消費，感謝總統有通知他，但因為今日仍是總質詢期間，沒辦法作陪，他也請在地區長陪同總統，向總統報告如何讓商圈更活絡，與在地消費困境等。

(中時 )