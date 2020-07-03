中國經濟復甦激勵，周四波羅的海BDI指數連2漲；受中國對鐵礦石需求增加影響，帶動中大型散貨船日租金回升，使得波羅的海BDI指數於7月份連2日續漲。

分析師認為，中國的貿易量相當可觀，在推助運價回升的部分發揮了巨大作用，在鐵礦石及其他乾散貨等大宗商品市場上，由於擔心巴西疫情升溫，許多業者盡可能增加了補貨。此外西方逐漸上升的消費需求，也促進中國近期的出口率恢復水準，終場激勵各相關指數全面走高。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲20點，收1823點，漲幅逾1.1%；海岬型運費指數(BCI)上漲31點，收4264點，漲幅0.7%；其平均日租金為每艘31377美元，增加438美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲2點，收作1257點，漲逾0.16%，其平均日租金為每艘11317美元，增加19美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲7點，收作693點，漲幅1%。(商品行情網)

(時報資訊)